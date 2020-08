Coronavirus: Conte, 'orgoglioso di lockdown per mettere in sicurezza Nord e Sud'

Brindisi, 9 ago. (Adnkronos) – "In questi giorni c'è un dibattito" sul lockdown. Tra il 7 e l'8 marzo, di fronte "ai trasferimenti significativi da Nord a Sud, gli elementi di valutazione nel giro di poche ore sono cambiati notevolmente. Con il concorso della richiesta di tutti i presidente di Regione, abbiamo ritenuto che fosse prioritario mettere in sicurezza il Sud, che significava mettere in sicurezza il Paese".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Ceglie Messapica, nel corso di un’intervista con il direttore di 'Affaritaliani.it', Angelo Maria Perrino, nell’ambito dell’evento ‘La Piazza’.

"Non avremmo mai potuto -ha aggiunto il premier- affrontare contemporaneamente la situazione pandemica che avevamo drammatica al Nord anche al Sud. Abbiamo messo in sicurezza il Paese, se devo rispondere di questo sono orgoglioso di averlo fatto".