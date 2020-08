Inps: D'Uva, 'questione morale che non può passare inosservata'

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – "In questa vicenda una cosa è certa: chi ne è coinvolto ha l'obbligo di chiarire di fronte al Paese e di porre rimedio. Se non giuridica, c'è una questione morale che non può passare inosservata. Lo dobbiamo a tutti i cittadini, davanti ai quali i rappresentanti delle Istituzioni devono assumersi precise responsabilità.

E ciò vale a prescindere dal colore politico". Lo scrive su Facebook Francesco D'Uva, deputato M5S questore della Camera, a proposito della vicenda dei bonus percepiti dai deputati.