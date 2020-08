Coronavirus, altri 412 casi e 6 morti

(Adnkronos) – Sei morti e 412 nuovi casi di . Crescono sia le vittime che i contagi nelle ultime 24 ore in Italia. E' quanto emerge dal report quotidiano del Ministero della Salute, consultabile sul sito della Protezione Civile. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza è di 251.237 persone.

I guariti sono 213 per un totale che sale a 202.461. In totale i malati sono 13.561. Di questi 49 sono in terapia intensiva e 801 ricoverati con sintomi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 40.642 tamponi. E' la Sicilia la prima regione per aumento di nuovi casi di coronavirus, . Seguono la Lombardia con 68 e il Veneto con 65. In Molise e Valle d'Aosta non si registrano nuovi casi.