Dj morta: atteso esito autopsia, da procuratore appello a testimoni 'Chi sa parli'/Adnkronos (2)

(Messina) – "Il marito di Viviana, come tutta la sua famiglia vogliono conoscere la verità sulla morte della donna", spiega l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia che partecipa all'autopsia. "Il marito non è turbato dalle indagini – dice – ma rammaricato e distrutto dalla vicenda ha perso una moglie e non si trova il figlio", dice.

"Sono tanti gli interrogativi", dice ancora. "Viviana ha camminato per un tratto ed era stata vista ma non è scattato immediatamente un controllo perché fosse lì", conclude. E spiega che Viviana "aveva dei problemi di salute, certificati. Nel periodo del Covid questa chiusura forzata l'aveva sconvolta. Sembra che volesse andare in un determinato punto, a Caronia, ma non ne conosco il motivo". "Non so se l'incidente è avvenuto prima o dopo la scomparsa del bambino e anche il ritrovamento dopo sette giorni in una zona già battuta", dice.

Intanto, prosegue l'inchiesta coordinata dal Procuratore di Patti, Angelo Cavallo, per omicidio e sequestro, senza indagati. Una indagine molto complicata. Perché ci sono testimonianze discordanti, quel 'buco' di 22 minuti in cui Viviana Parisi è sparita per poi riapparire prima di fare perdere le sue tracce.