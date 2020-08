Dj morta: atteso esito autopsia, da procuratore appello a testimoni 'Chi sa parli'/Adnkronos (3)

(Messina) – Diventa sempre più intricato il giallo la sparizione del piccolo Gioele. Gli inquirenti da una settimana sono al lavoro, senza sosta, per tentare di trovare il bandolo della matassa. Ma finora senza esito. L'autopsia "sarà dirimente", come spiegano gli inquirenti, solo da lì si potrà capire qualche delle tante ipotesi sul tavolo della Procura.

Il Procuratore lavora in silenzio all'inchiesta aperta per omicidio e sequestro di persona e non ama rilasciare dichiarazioni. Anzi. Le uniche parole pronunciate oggi sono l'appello agli automobilisti che hanno visto l'incidente della donna sulla A20 avvenuto il 3 agosto.

Ma per il resto le bocche in Procura restano cucite. "Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l'incidente ha compiuto un'opera meritoria, mi sembra strano che non si siano fatti vivi.

Non hanno nulla da nascondere. Vengano a raccontarci quello che hanno visto", dice il Procuratore di Patti Cavallo. "Abbiamo la prova che degli automobilisti si siano fermati dopo l'incidente avvenuto in autostrada – dice Cavallo- perché non si presentano?".

"Faccio un appello a tutte le persone che hanno assistito ad una scena alquanto strana – dice il magistrato che da giorni segue l'inchiesta – si presentino in qualunque posto di Polizia per raccontare ciò che hanno visto.

Hanno davvero compiuto un'opera meritoria e dunque non hanno assolutamente nulla da nascondere. Ci dicano ciò che sanno".