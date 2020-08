Dj morta: padre Viviana, 'Era una ragazza molto dolce, avevamo un rapporto bellissimo'

Messina, 11 ago. (Adnkronos) – "Non ho mai detto 'Me l'hanno ammazzata'. Io non so niente, non so nulla, niente di niente". Così Luigi Parisi, il padre di Viviana Parisi, la donna trovata morta nei boschi di Caronia (Messina) davanti all'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina dove si attende l'esito dell'autopsia.

"Tutto ciò che è stato scritto – dice – non è vero, ognuno dice la sua e scrive ciò che vuole". "Era una ragazza molto dolce, avevamo un rapporto bellissimo – dice – al mattino facevo il giro".