Roma: Orlando, 'possibili alleanze ma bisogna considerare esperienze passate'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Diamo un giudizio negativo sul governo di questi anni. Sappiamo che governare Roma è difficile, personalmente ho trovato anche alcuni attacchi alla Raggi fuori luogo. Questa valutazione non contrasta con la volontà di costruire un sistema di alleanze, che però non può mai prescindere da un giudizio su quello che è stato fatto realtà per realtà".

Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Tg 2 Post.

"Peraltro abbiamo registrato in molte occasioni che anche il Movimento 5 stelle ha fatto valutazioni analoghe su nostre esperienze di governo che per la verità a nostro avviso avevano avuto performance diverse. L'unità va costruita -ha aggiunto l'esponente Dem- ma va costruita mettendo al centro una valutazione obiettiva delle cose che sono state fatte e di quelle che non sono state fatte, soprattutto quando si parla della Capitale d'Italia".

"Il punto fondamentale è che le alleanze non si costruiscono con i fatti compiuti, l'annuncio della Raggi contraddice con l'idea della costruzione di una coalizione. Non si dice c'è il candidato, aggregatevi, soprattutto quando quel candidato è già stato in carica e su quel candidato si è espresso un giudizio".