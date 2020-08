Ue: Orlando, utilizziamo Recovery per progetti pronti non futuribili'**

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – Per l'utilizzo del Recovery fund "dobbiamo raccogliere i progetti, soprattuto quelli maturi, non mi avventurerei in ipotesi che possono essere futuribili ma non sono in grado di partire immediatamente". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di Tg 2 Post.