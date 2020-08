Vicenza: Caretta (Fdi), 'poliziotti accusati di razzismo per aver fermato straniero'

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – "Poliziotti accusati di razzismo per aver chiesto le generalità a uno straniero che si è rifiutato di fornirle, scappando e venendo in seguito fermato da un'altra pattuglia. La vicenda degli agenti intervenuti per sedare una rissa a Vicenza avrebbe del surreale se non fosse che, purtroppo, si tratta della triste realtà, nella quale sguazzano i centri sociali, già sul piede di guerra perché, udite udite, il loro eroe del momento è stato denunciato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale".

Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.

"Non possiamo e non dobbiamo accettare -aggiunge- che chi è chiamato a far rispettare la legalità venga messo sotto accusa da chi ignora le nozioni basilari del vivere civile. Ora basta".