Dj morta: forse Viviana si è suicidata, 'non ha ferite da arma da fuoco o da taglio'/Adnkronos (2)

(Messina) – Ecco perché ieri pomeriggio, prima di recarsi all'ospedale Papardo di Messina, l'entomologo forense ha fatto un sopralluogo nel posto in cui è stato trovato il corpo della donna per prelevare dei reperti, insetti e larve. Da oggi è al lavoro per il lavoro di laboratorio, per "l'identificazione della specie, il confronto con i dati termici e quindi si arriverà a una stima dei tempi del decesso", ha detto.

Dall'esame autoptico sono emerse numerose fratture alle vertebre e agli arti superiori e inferiori. Ma non si sa se siano dovute a una caduta o a un atto violento. "Al momento non possiamo escludere nulla, perché le lesività sul corpo che abbiamo rilevato possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili", si è limitata a dire la professoressa Elena Ventura Spagnolo, uno dei periti della Procura di Patti che ha eseguito l'autopsia sulla vittima.

Ma oggi si conosce qualche particolare in più. L'avvocato Venuti, legale del marito della vittima, Daniele Mondello, invece, va oltre e, dopo avere parlato con il consulente, la dottoressa Pina Certo, dice che le fratture trovate su più parti del corpo della donna "sono compatibili con una caduta dall'alto". Quindi dal traliccio a pochi metri dal ritrovamento del corpo di Viviana? E' caduta dopo essersi arrampicata?

Venuti fa anche un appello : "Faccio anche io un appello da parte della famiglia, come ieri ha fatto il procuratore, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa subito dopo l'incidente o nei momenti precedenti, affinché si faccia vivo con gli inquirenti e dica cosa ha visto", dice.

Ma la famiglia vuole sapere soprattutto se la donna fosse sola o con il figlio.