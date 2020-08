Dj morta: nuovi controlli sul traliccio, sul corpo di Viviana fratture multiple

Caronia (Messina), 12 ago. (Adnkronos) – Nuovi controlli oggi sul traliccio ai piedi del quale è stato rinvenuto sabato il corpo senza vita di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni scomparsa dopo un incidente in auto sulla A20 il 3 agosto insieme con il figlio Gioele di 4 anni.

Del bambino non si sa più niente e le ricerche proseguono senza sosta da dieci giorni. Oggi, come si apprende, dovrebbero essere seguiti ulteriori controlli sul traliccio per ispezionarlo. L'autopsia eseguita ieri sera ha rivelato che Viviana aveva delle fratture multipel sul bacino, sulle braccia, sulle gambe.

Secondo il legale della famiglia Pietro Venuti si tratta di ferite ed ecchimosi che potrebbero essere "compatibili con una caduta dall'alto". A questo punto l'ipotesi del suicidio della donna prenderebbe più corpo.

Anche se non si escludono le altre ipotesi. La donna potrebbe essere stata presa colpita con un oggetto molto contendente, una catena ad esempio, oppure una mazza. Ma sono solo ipotesi.