Dj morta: sindaco Sant'Agata, 'l'appello del pm? Nessuno si fa vivo perché non l'hanno vista' (2)

(Messina) – Ma il sindaco Mancuso continua a ripetere che a Sant'Agata non l'ha vista nessuno". "A meno che non si sia fermata nella piazzola di sosta pensando a quello che doveva fare per riorganizzarsi le idee, perché ribadisco che qui non l'ha vista nessuno.

Non c'è nessuna testimonianza". Anche il primo cittadino di Sant'Agata di Militello ha lanciato un appello "ma non ha risposto nessuno", dice.

"Siamo tutti un po' attoniti da questa cosa – dice ancora il sindaco Mancuso – perché, tra l'altro, di questo ingresso a Sant'Agata di 20 minuti nessuno sa riferire niente. Noi non abbiamo le telecamere in quelle zone. C'è stato solo il rilievo dell'uscita dall'autostrada ma perché non ha pagato il pedaggio".

"Cosa ha fatto in quei venti minuti nessun cittadino lo sa – dice ancora il sindaco Mancuhso – perché nessuno ha visto e non sappiamo cosa pensare".