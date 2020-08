Dj morta: sindaco Sant'Agata, 'l'appello del pm? Nessuno si fa vivo perché non l'hanno vista' (3)

(Messina) – "Gli inquirenti stanno indagando anche in questo territorio, a Sant'Agata, nelle vicinanze dell'autostrada. Sono stati ispezionati alcuni posti. Non si sa cosa pensare". E ricorda che "non si capisce se la signora era con il bambino o no, quando è scesa per andare in quella campagna o lo ha lasciato a Sant'Agata".

Proprio ieri il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavalli, ha lanciato un nuovo appello: "Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l’incidente ha compiuto un’opera meritoria, mi sembra strano che non si siano fatti vivi. Non hanno nulla da nascondere. Vengano a raccontarci quello che hanno visto". E ancora: "Abbiamo la prova che degli automobilisti si sono fermati dopo l’incidente avvenuto in autostrada – dice Cavallo- perché non si presentano?". "Faccio un appello a tutte le persone che hanno assistito ad una scena alquanto strana – dice il magistrato che da giorni segue l’inchiesta – si presentino in qualunque posto di Polizia per raccontare ciò che hanno visto.

Hanno davvero compiuto un’opera meritoria e dunque non hanno assolutamente nulla da nascondere. Ci dicano ciò che sanno". Ma finora c'è solo silenzio. E il giallo si infittisce ancora.