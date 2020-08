E.On: nel primo semestre utile netto rettificato scende a 933 mln

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – E.On ha chiuso il primo semestre dell'anno con un utile netto rettificato pari a 933 milioni di euro, in calo rispetto ai 1,05 miliardi di euro registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'ebit rettificato si è attestato a circa 2,2 miliardi di euro rispetto ai 2,3 miliardi di euro dell'anno precedente.

Lo rende noto il gruppo energetico tedesco che ha confermato i suoi obiettivi a medio termine e la sua politica dei dividendi.

E.On ha rivisto le sue previsioni per l'intero anno 2020 per riflettere gli effetti tecnici sugli utili della pandemia. Tenendo conto degli effetti della pandemia Covid-19 già oggi prevedibili, E.On prevede che l'Ebit rettificato del gruppo per l'esercizio 2020 sarà compreso tra 3,6 e 3,8 miliardi di euro e l'utile netto rettificato tra 1,5 e 1,7 miliardi di euro (in precedenza E.On aveva annunciato intervalli di previsione compresi tra 3,9 e 4,1 miliardi di euro per l'Ebit rettificato e tra 1,7 e 1,9 miliardi di euro per l'utile netto rettificato).

E.On ha inoltre confermato l'intenzione, già annunciata, di aumentare il pagamento dei dividendi fino al 5% annuo attraverso il dividendo per l'esercizio 2022.

Ora, commenta il Ceo Johannes Teyssen, "possiamo vedere molto più chiaramente rispetto a quanto abbiamo potuto fare alla fine del primo trimestre e possiamo guardare alla seconda metà dell'anno in corso con maggiore fiducia. Abbiamo conseguito una buona performance operativa nella prima metà dell'anno. Nonostante Covid-19, tutte le nostre attività stanno procedendo in modo regolare e solido.

Siamo riusciti a limitare le ripercussioni della pandemia, che finora sono state moderate. Siamo anche riusciti a compensare l'impatto negativo dei fattori meteorologici nel primo trimestre. Questo ci permette di confermare pienamente i nostri obiettivi a medio termine e la nostra politica dei dividendi".