Inps: Anzaldi, 'Parlamento potrà chiarire squallida operazione'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Grazie a Serracchiani e D'Alessandro venerdì il Parlamento chiarirà la squallida operazione Inps, in attesa che il Garante della Privacy sanzioni l'Istituto dopo l'apertura di istruttoria. Ma sembra non basti: che senso ha dire che qualcuno di Iv avrebbe chiesto se non ha preso?".

Lo scrive su Twitter il deputato di Italia viva Michele Anzaldi.