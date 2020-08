Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Alleanze ballerine, regola dei due mandati in frantumi e chi più ne ha più ne metta. Ormai la piattaforma Rousseau è solo quel luogo utile ai capetti del M5S per fare consultazioni farsa per legittimare il tradimento di tutte le promesse non mantenute e rimanere abbarbicati alle loro poltrone.

Sono diventati la peggiore casta di sempre". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.