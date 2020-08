Referendum: Cangini, 'Consulta privilegia stabilità governo'**

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Se non detestassimo l’ipocrisia, se non avessimo nel realismo la nostra bussola politica e se non nutrissimo un profondo rispetto delle Istituzioni, non avremmo mai ingaggiato questa battaglia in difesa del Parlamento offeso dalla demagogia dilagante.

Perciò, memori del motto latino 'habent sua sidera lites' che amava citare il sommo giurista Piero Calamandrei, il responso della Consulta non ci sorprende". Lo afferma il senatore di Forza Italia Franco Cangini, componente del comitato promotore del referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

"Non ci sorprende -aggiunge- che un organismo costituzionale tenga conto del contesto e dunque della situazione politica. È, infatti, chiaro che l’accoglimento del nostro ricorso firmato dal professor Alfonso Celotto contro l’inedito e strumentale accorpamento di un referendum costituzionale ad elezioni di natura politica avrebbe reso ancor più instabile un governo già sufficientemente malfermo.

La Corte costituzionale -conclude Cangini- ha privilegiato la tutela dello status quo, confidiamo che il 20 e 21 settembre, votando No, gli elettori la sovvertano in difesa del Parlamento e della politica".