Roma: Labriola (Fi), 'sconfitta Raggi sarà inevitabile'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Virginia Raggi ha deciso di ricandidarsi a sindaco di Roma. Occorre una certa dose di incoscienza per chiedere nuovamente il voto ai romani dopo aver portato la Capitale nelle condizioni disastrose in cui versa. Verde pubblico non curato, strade ridotte a colabrodo, bus in fiamme, metropolitane ferme, immondizia ovunque, cinghiali e gabbiani che la fanno da padroni, sicurezza delle strade ridotta al lumicino, barboni accasati ovunque, insomma il caos totale”.

Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

ù“Nonostante questo la Raggi ci riprova, sfidando le regole del Movimento sul doppio mandato e affrontando Rousseau, evidentemente ignara del fatto che i cittadini vorrebbero dimenticare al più presto la sua penosa gestione. Quei romani che hanno creduto in lei, che speravano nel cambiamento sono stati traditi sotto tutti i fronti. Se quattro anni fa per la Raggi è stato semplice vincere, tra un anno sarà inevitabile la sua sconfitta".