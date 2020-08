Vicenza: Zanettin (Fi), 'no paragoni con George Floyd'

Roma, 12 ago. (Adnkronos) – "Stamane è stato convalidato l'arresto del ventunenne di origine cubana, bloccato per il collo da un agente lunedì a Vicenza. Il magistrato ha evidentemente ritenuto sussistenti i presupposti per tale misura. Da deputato eletto in quel territorio escludo qualsiasi problema di razzismo e trovo inaccettabile che taluno osi paragonare quanto accaduto a Vicenza alla tragica vicenda di George Floyd a Minneapolis".

Lo afferma il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin.

"Nel capoluogo berico -aggiunge- esiste invece un serio problema di microcriminalità, di cui sono responsabili disadattati e cittadini extracomunitari, che viene contrastato con grande difficoltà, nonostante l'impegno e l'abnegazione delle Forze dell'Ordine Ho denunciato, in diverse interrogazioni ed interpellanze, lo stato di degrado del centro storico, sempre invocando maggiore controllo e rigore”.