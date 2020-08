Aspi: Rixi, 'operazione portata avanti da Governo confusa, situazione surreale'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – Sul dossier Autostrade per l'Italia e sulla revoca della concessione "si fa molta propaganda. E' un'operazione che è stata portata avanti dal Governo in modo confuso e che non ha risolto nulla. Adesso siamo in una situazione surreale".

Ad affermarlo all'Adnkronos è l'esponente della Lega ed ex vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi stigmatizzando "la forte indecisione" intorno a questo dossier.

"Serviva commissariare l'azienda per verificare internamente le eventuali responsabilità. Ora chi ha commesso errori in passato rischia di non pagare anche a causa dei tempi della giustizia che sono troppo lunghi", sottolinea Rixi. "I tempi della giustizia italiana non sono compatibili con la necessità di fare giustizia e poi c'è il rischio prescrizione che per dei reati più lievi è stata abolita".

Per una tragedia, come quella del Ponte Morandi, "bisognerebbe arrivare a una sentenza definitiva dopo 2-3 anni. Non si può aspettare 15 anni".

L'operazione intorno alla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia "è stata fatta male ed è confusa. La Cdp entrerà oppure no? con quali condizioni? alla fine Aspi rischi di guadagnarci da questa operazione. Siamo alla follia. E il rischio adesso è che i costi per fare le manutenzioni ricadano sullo Stato: quando si potevano incamerare utili c'era un soggetto privato, ora che bisogna mettere i soldi a pagare sarà un soggetto pubblico.

Sono sbalordito dalla posizione del Governo" su questo dossier.