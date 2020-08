Coronavirus: Castelli, 'con Conte e ministri supereremo anche questa'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “In questi mesi il governo ha dovuto prendere scelte difficili, assumendosene sempre la responsabilità politica, scelte necessarie per tutelare gli italiani e dare una prospettiva di ripresa al Paese. Un modello, quello italiano, preso ad esempio da diversi paesi in Europa e nel mondo.

Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, a seguito di denunce presentate in varie parti d’Italia, che per la Procura sono 'infondate e quindi da archiviare', è stato notificato un avviso di garanzia. A tutti loro va la mia piena solidarietà, nella certezza che supereremo velocemente anche questo. Abbiamo lavorato giorno e notte, senza mai risparmiarci, come una squadra.

E continueremo a farlo, perché il bene degli italiani viene prima di tutto". Lo afferma Laura Castelli, viceministro dell'Economia.