Coronavirus, in Francia 2.669 nuovi contagi

Parigi, 13 ago. (Adnkronos) – In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.669 nuovi contagi da coronavirus, mentre si contano 331 focolai attivi, 30 dei quali rilevati nell'ultima giornata. Lo ha reso noto la Direzione generale della sanità, secondo cui in una settimana sono stati registrati in totale 12.301 nuovi casi.

Le vittime delle ultime 24 ore sono 17, mentre si contano 201 ingressi in ospedale e 25 in rianimazione.