Dj morta: proseguono ricerche Gioele, soccorritori in azione dall'alba

Caronia (Messina), 13 ago. (Adnkronos) – Proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni, scomparso dallo scorso 3 agosto insieme con la madre, Viviana Parisi, che sabato è stata trovata senza vita nei boschi di Caronia (Messina).

Dall'alba i mezzi dei Vigili del fuoco, della Gdf soccorso alpino, dei forestali, dei Rangers e i volontari della Protezione civile hanno lasciato il 'campo base' allestito in una stazione di servizio Ip a Marina Caronia (Messina) a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo della donna. Oggi si attende l'esito del vertice in Prefettura per decidere come proseguire le ricerche.