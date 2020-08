Dl agosto: Spaziani Testa, 'impegno Fassina per emendamento su norma su blocco sfratti'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "L'impegno dell'onorevole Fassina a tornare sulla norma che ha disposto un blocco degli sfratti generalizzato e senza indennizzi va apprezzato. Occorre tutelare i tantissimi proprietari in difficoltà, spesso privati della propria casa per vicende di molto antecedenti alla pandemia".

Così in un tweet il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa dopo che l'esponente di Liberi e Uguali, Stefano Fassina aveva afferma in una precedente tweet: "il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa mi ha consegnato le segnalazioni ricevute. Ne ho ricevute tante anche dai proprietari in difficoltà. Lavoriamo per emendamento al Dl Agosto".