Fase 3: associazioni antiusura e consumatori, riformare legge su sovraindebitamento (2)

(Adnkronos) – La riforma "semplificherebbe la vita di centinaia di migliaia di famiglie sovraindebitate e renderebbe il loro destino economico, sociale, umano, impedendone la disgregazione, simile a quello delle famiglie sovraindebitate europee" e "genererebbe una semplificazione e riduzione dei costi della macchina giudiziaria".

L'appello per la riforma delle legge sul sovraindebitamento è stata firmata, fra gli altri, da Associazione dei Docenti di Diritto dell'Economia, Fondazione San Bernardino onlus, Associazione Culturale Favor Debitoris, Federazione europea per la giustizia, Fondazione Nashak, Ritmi – Rete italiana di microfinanza, Consulta nazionale antiusura "Giovanni Paolo II", Snarp sindacato nazionale anti usura, Fondazione un raggio di luce onlus – Pistoia, San Giuseppe imprenditore associazione di promozione sociale, Confimprese Napoli, Movimento consumatori, NeXt – Nuova Economia per Tutti, Cittadinanzaattiva, Assoutenti, Unione Nazionale Consumatori, Federconsumatori, Movimento difesa del cittadino, Adoc, Adusbef, Assoconsum, Udicon, Confconsumatori, Casa Del Consumatore, Adiconsum e Ctcu.