Migranti: deputati M5S, 'spiegare perchè nave quarantena da Gioia Tauro a Corigliano'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Il dipartimento per l'Immigrazione del ministero degli Interni e il Comando generale della Capitaneria di Porto hanno il dovere di spiegare al territorio della Sibaritide per quale motivo si sia deciso, senza alcun preavviso e senza la benchè minima condivisione con le istituzioni locali, di cambiare la destinazione della nave quarantena per il Covid, che secondo i piani iniziali avrebbe dovuto essere allestita presso il porto di Gioia Tauro e non al porto di Corigliano-Rossano".

Lo chiedono i parlamentari M5S Francesco Forcinit,i Elisa Scutellà, e Rosa Silvana Abate.