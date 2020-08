Petrolio: Gros (Ceps), 'livello attuale favorevole all'Europa' (2)

(Adnkronos) – Per quanto riguarda la situazione economica attuale e le conseguenze dell'emergenza coronavirus, Gros si dice "abbastanza fiducioso" : "è chiaro che durante il lockdown l'impatto è stato immediato e catastrofico" ma rispetto a crisi del 2008-09 e del 2011-12 "la crisi attuale non è legata a squilibri delle nostre economie, che sono abbastanza sane, ma è legata a un colpo duro esterno".

Durante la crisi del 2008-09, aggiunge, "le imprese non potevano finanziarsi". Questa volta, quindi, "non vedo nessuna ragione perché non ci sia una ripresa a patto che i contagi legati il coronavirus restino bassi".

A pesare sulle economie, spiega ancora Gros, "sono stati soprattutto due fattori: la severità del lockdown e il peso del settore turistico nelle economico. Il risultato è che alla fine la caduta della Germania è stato la metà rispetto a quella dell'Italia".