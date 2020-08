Coronavirus: Caon (Fi), 'urgente commissione parlamentare per utilizzo fondi Ue'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Oggi non è successo niente. E se è successo qualcosa meglio non parlarne, perché è meglio far finta di nulla. Con l’avviso di garanzia al premier e l’allegata richiesta di archiviazione da parte della Procura di Roma non è successo nulla.

D’altronde il governo si è comportato sempre in maniera intelligente durante la gestione del coronavirus. Ed è proprio per questo motivo che è urgente l’istituzione della commissione parlamentare per le riforme connesse all’utilizzazione di strumenti finanziari, programmi e fondi europei in relazione alla crisi conseguente alla diffusione del Covid 19, prima che sia troppo tardi". Lo afferma Roberto Caon, deputato di Forza Italia.