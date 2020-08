Inps: Crippa, 'Rizzone ha sbagliato, rifletta se rimanere deputato'

Roma, 14 nago. (Adnkronos) – "Dispiace quando colleghi, compagni di viaggio, si rivelano quello che non pensavi. Marco Rizzone ha sbagliato, è evidente a tutti. Non c’è nulla da aggiungere”. Lo afferma Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera.

“Si possono discutere scelte politiche che non si condividono, ma ciò non giustifica -aggiunge- richiedere 600 euro, destinati a chi ne aveva bisogno, quando hai uno stipendio importante, pagato dai cittadini.

Soprattutto poi farlo dopo essere scoperti, e non come gesto spontaneo. Il primo nostro dovere è tutelare le istituzioni che rappresentiamo e, in seconda istanza, il Movimento 5 Stelle, senza guardare in faccia a nessuno. Rizzone farebbe meglio a riflettere sulla consapevolezza che ha del ruolo che ricopre, e meditare seriamente se ritiene di poter ancora rappresentare i cittadini".