Inps: Lollobrigida, 'nessuna risposta da Tridico, lui e Conte si dimettano'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia aveva richiesto l’audizione in commissione Lavoro del presidente dell’Inps Tridico, per fare chiarezza sulla vicenda dei bonus ai lavoratori autonomi. Dispiace constatare che dall’incontro di questa mattina non siano arrivate le risposte che auspicavamo e che milioni di italiani meritavano di ricevere".

Lo afferma Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Perché -aggiunge- non è stato messo un tetto al reddito di chi chiedeva i 600 euro e perché se l’inps conosceva da maggio le informazioni sui parlamentari che avevano preso questo contributo, le notizie escono fuori soltanto ora? A questo punto se il presidente Tridico non conosce le risposte, o continua volutamente a tacere, farebbe bene a dimettersi così come dovrebbe fare il presidente Conte per evidenti responsabilità politiche”.