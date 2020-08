Inps: Romaniello (M5S), 'parole Murelli su bonus rendono vergogna più grave'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Quando nell’Aula di Montecitorio la deputata leghista Elena Murelli disse che il bonus da 600 euro per le partite Iva e i lavoratori autonomi era un’'elemosina', evidentemente non lo riteneva tale per se stessa, visto che, in spregio all'etica e alla morale, ha fatto richiesta di quella somma e l’ha successivamente incassata”.

Lo scrive in un post su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Cristian Romaniello.

“Un comportamento inaccettabile per una rappresentante dei cittadini in Parlamento -aggiunge- che certo non aveva bisogno di un sostegno come quello per pagare la spesa, non aveva bisogno di quell’aiuto destinato a coloro che avevano necessità di una boccata d’ossigeno. La vergogna è resa ancora più grave dalle parole ipocrite che hanno offeso l’istituzione di cui faccio parte, oltre che i milioni di cittadini onesti che hanno potuto contare su quel bonus in un momento drammatico per il nostro Paese”.