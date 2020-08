Inps: Tridico, 'Isee miglior mezzo per conoscere stato patrimoniale cittadini'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – L'Isee è il migliore mezzo per conoscere lo stato patrimoniale dei cittadini. In questo modo, in modo molto sicuro, paghiamo il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza". Ad affermarlo è il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico nel corso dell'audizione in Commissione Lavoro sottolineando che per il bonus "avevamo l'esigenza di pagare tutto e subito a marzo e aprile".