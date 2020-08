Regionali: Berlusconi, 'occasione per ribadire che governo non rappresenta italiani'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Stiamo selezionando candidati competenti, con esperienza non solo nella politica ma anche nell’impresa, nel lavoro, nel volontariato. Queste elezioni saranno l’occasione per ribadire che il governo non rappresenta la maggioranza degli italiani". Lo afferma Silvio Berlusconi, in un'intervista a 'Il Giornale' in edicola domani.