Regionali: Gagliardi (Cambiamo), 'forse Conte doveva farsi conoscere meglio da Sansa'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "Sansa e Conte si sono incontrati in un bar a Sampierdarena. Forse il premier si sarà sentito in obbligo a presentarsi meglio al candidato giallo-rosso che un anno fa lo aveva descritto come un marziano in politica 'con grossi buchi nel curriculum' e criticando ferocemente la sua scelta fatta da quei partiti, Pd e 5 Stelle, che oggi lo sostengono unitariamente per la candidatura in Liguria”.

Lo afferma la deputata di 'Cambiamo con Toti' Manuela Gagliardi.

“Cosa non si fa -aggiunge- pur di ottenere un po’ di visibilità e qualche voto in più, senza vergogna in un giorno sacro per Genova e i liguri uniti nel ricordo dei caduti del ponte Morandi”.