Vicenza: Caretta (Fdi), 'inaccettabili critiche ad agente da capo Polizia'

Roma, 14 ago. (Adnkronos) – "È intollerabile che un individuo sbeffeggi e oltraggi un poliziotto nell'adempimento del proprio lavoro, perdipiù dandosi alla fuga, come è successo giorni fa a Vicenza e come, purtroppo, accade quotidianamente in Italia. Che a questo fatto di per sé già grave, si aggiungano anche le critiche all'operato dell'agente da parte del capo della Polizia è francamente inaccettabile, soprattutto senza aspettare l'esito dell'indagine in corso".

Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.

"Bene ha fatto il collega Cirielli -aggiunge- a presentare un'interrogazione, che firmerò anche io, al ministro degli Interni Lamorgese, per chiedere chiarimenti su una vicenda paradossale e incresciosa. Le nostre Forze dell'Ordine hanno diritto di lavorare operando nel rispetto delle leggi vigenti e sapendo che lo Stato che rappresentano è dalla loro parte senza se e senza ma".