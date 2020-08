Dj morta: scarpe Viviana pulite, investigatori 'Non ha camminato a lungo nel bosco' (2)

(Messina) – Ci sono anche altri video al vaglio degli inquirenti. Si tratta telecamere di diverse attività commerciali ed edifici privati. Gli inquirenti sperano che i video aiutino le indagini. Soprattutto sul tragitto fatto dalla donna. La donna era diretta alla Piramide della Luce di Motta d'Affermo? Perché negli ultimi tempi aveva manifestato il desiderio di andarci.

Poi in autostrada, sulla Messina-Palermo, nella galleria Turdo, Viviana ha tamponato un mezzo di operai. Ma già prima dell'incidente andava a zig-zag, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos. Perché? La inseguiva qualcuno? Una delle ipotesi è che nell'impatto il bambino sarebbe morto, ma è solo una ipotesi remota "perché- spiegano gli investigatori – l'incidente è stato lieve, difficilmente avrebbe potuto provocare la morte del bambino. Anche se non è escluso". Intanto, da dodici giorni oltre 70 soccorritori sono alla ricerca del bambino.

Tra cui i cacciatori di Sicilia che di solito cercano latitanti pericolosi. Ma di Gioele non c'è alcuna traccia.