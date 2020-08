Ferragosto: Calvisi (Difesa), 'spirito servizio dei nostri militari impegnati in Italia e all’estero'

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – “Anche a Ferragosto gli uomini e le donne delle Forze Armate operano con elevata professionalità e spirito di servizio svolgendo numerose attività operative, in Italia e all’estero. A loro va un messaggio speciale di gratitudine e di riconoscenza delle istituzioni e di tutti gli italiani”.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Giulio Calvisi. “Militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri impegnati sul territorio nazionale per contribuire alla difesa collettiva e alla sicurezza della Patria così come all’estero, nell’ambito di missioni sotto egida ONU, UE e NATO o in operazioni di assistenza alle Forze Armate locali, per la stabilizzazione delle aree di crisi. A loro si uniscono quei militari che anche oggi si trovano in stato di prontezza per esigenze nazionali e internazionali".

"Uomini e donne che svolgono un ruolo importante così come il fondamentale contributo fornito in queste lunghe settimane di emergenza sanitaria dalle nostre Forze Armate al nostro Paese, con medici, infermieri, militari, personale altamente specializzato in supporto alla Protezione Civile, al Sistema Sanitario Nazionale e alle Forze di Polizia- dice -A tutti i nostri militari auguro buon lavoro e buon Ferragosto”.