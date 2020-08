Ferragosto: Capo Stato Maggiore Difesa, 'oggi impegnati sedicimila militari Forze Armate'

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, in occasione della riunione del Comitato Nazionale per l' Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuta a Milano, "ha voluto rivolgere agli uomini e alle donne delle Forze Armate ed alle loro famiglie il suo ringraziamento e plauso per la dedizione, il senso di responsabilità e la professionalità con cui affrontano il loro delicato compito in questo particolare momento storico, in cui le Forze Armate hanno affrontato nuove ed impegnative sfide dovute all’ emergenza sanitaria per il Covid-19".

Sono oltre 16.000 i militari delle Forze Armate che saranno operativi anche a Ferragosto in operazioni all'estero e sul territorio nazionale. Circa 7.500 militari di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri sono attualmente impegnati all' estero in 36 missioni in 24 paesi. I militari italiani operano in missioni di stabilizzazione, in contesti interforze e multinazionali, dall’ Africa sub-sahariana all’ Afghanistan, attraverso il Mediterraneo, i Balcani, il Libano e il Medio-Oriente, fino alle acque dell’Oceano Indiano.

In Italia attualmente oltre 8.600 militari sono impiegati nell’ Operazione Strade Sicure e nell’ Operazione Mare Sicuro, garantendo anche attività di concorso ai diversi Dicasteri nel contrasto al Covid-19 e alla Protezione Civile nella campagna antincendio boschivo.