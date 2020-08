Incidenti: donna sbalzata dall'auto ad Arezzo, intervenuto elisoccorso

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) – I Vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in A1 per un incidente stradale al km 359+900 in direzione Firenze, tra i caselli di Monte San Savino e Arezzo. E' rimasto coinvolto un solo veicolo e a causa dell'impatto con lo spartitraffico, una donna seduta lato passeggero è stata sbalzata fuori dal veicolo.

La donna è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 e successivamente trasferita con Pegaso all'ospedale di Siena. Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso, l'autostrada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.