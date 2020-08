Infrastrutture: Fapi, 'Mobilità fondamentale per il Mezzogiorno'

Roma, 15 ago. (Adnkronos) – "Con il ministro De Micheli ci capita di condividere una comune visione della crescita del Paese, il quale può uniformarsi sul piano economico superando il gap infrastrutturale che esiste tra regioni del nord e quelle del sud.

Colmare le distanze tra i territori consente alle imprese di essere più competitive e di sfruttare meglio le opportunità dei collegamenti marittimi sia con le isole che nel Mediterraneo". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

"Resta ineludibile nel Mezzogiorno – aggiunge il leader della Fapi – ultimare la costruzione delle reti di alta velocità ed alta capacità, su cui prendiamo atto che il Governo ha espresso più volte la volontà di impegnare risorse e nuovi programmi di sviluppo".

"Gli investimenti pubblici sulle grandi opere – conclude Sciotto – rappresentano, in questo momento, una strategia economica fondamentale per risollevare il Paese dalla grave crisi economica in cui è precipitato con la pandemia".