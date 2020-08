Libano: Unicef, 'traumi per i bambini dalle esplosioni Beirut' (2)

(Adnkronos) – "L’appello comprende tre pilastri principali: Il primo: tenere i bambini al sicuro. Questo include: la salute mentale e il sostegno psicosociale per aiutare i bambini e le loro famiglie a riprendersi da un trauma. Questo avviene con kit psicosociali per bambini e genitori; allestimento di spazi a misura di bambino nelle aree colpite; sostegno più specializzato – dice Unicef — servizi per proteggere i bambini dalla violenza di genere e con la fornitura di kit igienici, come ad esempio assorbenti; sussidio in contanti una tantum per assicurare che le famiglie più vulnerabili dal punto di vista economico possano soddisfare le esigenze di base dei loro figli".

"Secondo: riabilitare i servizi essenziali di base che proteggono i bambini. Molte case non hanno ancora accesso ad acqua sicura e sufficiente per bere, cucinare e per l'igiene personale, quindi la risposta comprende la riparazione degli impianti idrici e dei servizi igienici – dice Unicef – L'appello riguarda la riabilitazione di 16 centri di assistenza sanitaria di base danneggiati, che servono 160.000 persone e le dotano di beni di prima necessità, compresi i tanto necessari dispositivi di protezione personale per gli operatori sanitari e gli operatori in prima linea, che stanno rispondendo contemporaneamente alla pandemia da Covid 19".

"E, cosa fondamentale per i bambini, la riabilitazione delle scuole danneggiate e la garanzia che i bambini le cui case sono state danneggiate possano continuare ad imparare – sia in classe, sia attraverso l'apprendimento a distanza imposto dal Covid".