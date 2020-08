Palermo: Randazzo (M5S), 'noi alternativi a sistema orlandiano'

Palermo, 15 ago. (Adnkronos) – "Nessun interesse alla continuità programmatica con l’esperienza di Leoluca Orlando auspicata dall’Assessore Catania . Il M5s e’ alternativa al sistema Orlandiano". Così il consigliere M5S a Palermo Antonino Randazzo. "Esperienza che noi riteniamo debba concludersi il prima possibile e che non condividiamo proprio a partire dai temi ambientali sui quali questa amministrazione ha dimostrato approssimazione ed assenza di visione (assenza di concrete misure su economia circolare , raccolta differenziata e cura del verde solo per citarne alcune ) e sui temi della mobilità come il tram dove e’ noto che abbiamo chiesto una revisione del progetto valutando opzioni alternative al tram nell’asse di via Libertà e ben più immediate ed efficaci come come l'acquisto di una flotta di autobus ecologici", dice.