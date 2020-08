Coronavirus: Pd, 'concordi con Lamorgese, serve responsabilità e guardia alta'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Non è che ogni poliziotto, carabiniere o finanziarie può stare dietro al singolo. Occorre che ci sia la massima responsabilità da parte di tutti. Molto dipende dai comportamenti soggettivi di ciascuno di noi: mantenere il distanziamento, la mascherina.

E non tenere comportamenti 'leggeri': la leggerezza personale ricade sugli altri. Ci uniamo alle parole della ministra Luciana Lamorgese: serve responsabilità. Lo vogliamo dir chiaro". E' quanto si sottolinea in una nota del Pd pubblicata sul profilo Facebook del partito.

"Perché -si legge ancora- a differenza di altri, che soffiano sul fuoco della leggerezza per tentare di acchiappare voti, a noi la vita delle persone non è cara, ma carissima. Anzi: non è barattabile per niente al mondo.

Per questo ci uniamo all’appello: teniamo la guardia alta. Siamo responsabili. Ne va della salute di tutte e tutti noi".