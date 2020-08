Cossiga: dieci anni fa la morte del 'picconatore'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) – E proprio la vicenda di Gladio costò a Cossiga la richiesta di messa in stato d'accusa da parte della minoranza parlamentare, nel dicembre del 1991. Il Comitato parlamentare, pero', ritenne tutte le accuse manifestamente infondate, come si può leggere negli atti parlamentari, e la Procura di Roma chiese l'archiviazione a favore di Cossiga, richiesta poi accolta dal Tribunale dei ministri.

Su Tangentopoli, Cossiga non negò l'esistenza del malaffare, ma nello stesso tempo nel corso degli anni si chiese perché "inchieste da anni dimenticate" fossero "state di colpo lanciate tra i piedi del ceto politico". Forse perché', ipotizzò, qualcuno, non solo in Italia, voleva liberarsi di un sistema politico "logoro e dal loro punto di vista ormai inservibile".

Con dieci settimane d'anticipo sulla scadenza naturale del mandato, il 28 aprile del 1992, Cossiga si dimise dalla Presidenza della Repubblica, per evitare all'inizio dell'undicesima legislatura l'ingorgo istituzionale, legato all'elezione del suo successore e alla nascita del nuovo governo.

L'annuncio in un discorso televisivo di 45 minuti, pronunciato simbolicamente il 25 aprile, Festa della Liberazione.