Cossiga, Fazio: "Uomo di cultura, vivacissimo intellettualmente"

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Prima delle considerazioni finali, io ricevevo alcune personalità per dei colloqui di pochi minuti. Tra queste c'era anche lui. In un'occasione in cui venne, e c'era anche Cuccia, mi ricordo che voleva discutere con me non delle considerazioni finali sullo stato dell'economia appunto, ma delle questioni filosofiche legate alla figura di San Tommaso D'Aquino che giorni prima io avevo citato in un discorso pubblico.

Quel giorno di quello parlammo tutti e tre e questo era Cossiga: un uomo di cultura, vivacissimo dal punto di vista intellettuale". Così Antonio Fazio, economista ed ex governatore della Banca d'Italia, ricordando con l'Adnkronos la figura dell'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, . "Quando ci si vedeva – ha sottolineato Fazio – i discorsi erano sempre molto ampi e spaziavano dalla filosofia alla religione".