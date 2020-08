Cossiga: Mancino, 'era un grande battagliero, oggi manca in politica uno come lui'

Palermo, 16 ago. (Adnkronos) – "Francesco Cossiga era un grande battagliero, sia da giovane ma anche quando era più maturo. In politica manca uno come lui. E non solo lui". A parlare, in una conversazione con l'Adnkronos, è l'ex Presidente del Senato ed ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, che ricorda, alla vigilia della scomparsa dell'ex Capo dello Stato, l'amico politico.

"Eravamo amici con Cossiga", dice Mancino.

Anche se poi ricorda quella polemica, nel 1991, "verso la fine del suo mandato" da Presidente della Repubblica quando "Cossiga è stato contro la Sinistra democristiana". "Io feci anche un intervento in Parlamento sulle sue dichiarazioni", racconta Mancino. Una polemica che all'epoca suscitò scalpore. Ma che oggi Mancino minimizza. "Cossiga è stato un politico di grande statura", spiega al telefono.

"Quando ero al Senato ed ero Presidente del gruppo parlamentare – racconta ancora Mancino – io spesso andavo a trovare Cossiga e parlavamo del più e del meno.

Qualche volta anche del meno, perché non sempre la Democrazia cristiana è stata all'altezza del suo ruolo" perché "poteva capire i tempi che sarebbero venuti". E ribadisce che "oggi manca uno come Cossiga, e non solo come lui. Ce ne mancano tanti…".