Cossiga: Mannino, 'fu lui a volere Falcone agli Affari penali, glielo presentai io' (2)

(Adnkronos) – Per Mannino, oggi "manca uno come Cossiga", e servirebbe "in un periodo come questo". "Basterebbe andare leggere il passaggio che fece al Parlamento sulla crisi istituzionale, sulla crisi del rapporto tra Parlamento e governo e, soprattutto, la crisi del rapporto legislativo, esecutivo e giudiziario.

Cossiga era un costituzionalista per cultura e formazione, un costituzionalista liberal. E' stato un liberale degasperiano".

Francesco Cossiga "aveva una dimensione di personalità singolare, straordinaria", dice Mannino. "Giovanissimo, giunto in Parlamento, entra nel circolo dei leader, per i rapporti con Segni, con Taviani, ministro della Difesa di quel tempo, un personaggio importante". "E stabilisce anche un rapporto con Aldo Moro, del quale diviene se non un prediletto, un alunno molto apprezzato di cui si fida moltissimo".