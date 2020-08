Cossiga, Meloni: "Con il piccone contro la cattiva politica"

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Il Brigadiere a titolo onorifico dell'Arma dei carabinieri Francesco Cossiga non era un conformista, non si allineava al pensiero unico e tantomeno al politically correct e restano indimenticabili alcune sue dichiarazioni e apparizioni tv. 'Facevo il matto per farmi ascoltare dal mondo politico' raccontò in un libro'".

Lo dice all'Adnkronos Giorgia Meloni, leader di Fdi, .

"Da presidente 'notaio' a 'picconatore', lui è stato un capo dello Stato unico nel suo genere, fuori dagli schemi fino a quel momento conosciuti, diverso dai suoi predecessori e dai suoi successori. A Cossiga -conclude- va riconosciuto di aver difeso con forza e amore le istituzioni e, semmai, ha picconato giustamente la cattiva politica con coraggio e sottile ironia”.