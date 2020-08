Fase 3: Bernini, 'maggioranza festeggia solo patto balneare Pd-M5S'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Il governo ha riaperto le discoteche prima delle scuole, e ora dà la colpa alle discoteche se le scuole non riapriranno a settembre, ma le discoteche intanto restano aperte e sulle scuole regna il caos più assoluto.

Dai ministri intanto si moltiplicano gli allarmi per la ripresa esponenziale dei contagi, ma nessuno parla più di attivare il Mes che garantirebbe finanziamenti a costo zero per rafforzare le strutture sanitarie. La maggioranza non ha tempo di occuparsi di queste cose: le basta festeggiare il patto balneare Pd-Cinquestelle che affosserà definitivamente l’Italia”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.