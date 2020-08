Fase 3: Tajani, 'giovani divertitevi ma con responsabilità'

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – "Mi rivolgo ai giovani che in queste notti estive si ritrovano nei luoghi di villeggiatura con le loro comitive di amici. Avete il sacrosanto diritto di divertirvi, ma indossate la mascherina e comportatevi responsabilmente. Fatelo per la vostra salute e quella dei vostri cari!" E' l'appello via social del vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.